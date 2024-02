Advogado é preso em operação de combate a tráfico de drogas em Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da 2ª Delegacia de Polícia de Natal (2ª DP), deflagrou nas primeiras horas desta quinta-feira (01) a “Operação .40”, contra integrantes de uma facção criminosa local ligados ao tráfico de drogas. Até o momento, a ação resultou no cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão e de prisão nos bairros das Rocas, Alecrim, Santos Reis, Praia do Meio, Brasília Teimosa e na comunidade do Passo da Pátria.

De acordo com as investigações iniciais, foi constatado que um jovem distribuía drogas para diversos traficantes na Zona Leste de Natal. Além disso, ele ainda tinha contato com um preso do sistema carcerário, o qual é seu chefe e, embora preso, comandava o tráfico e a distribuição de drogas no bairro das Rocas e adjacências. Também foi efetuada a prisão de um advogado, o qual fazia a “ponte” de comunicação entre os dois traficantes sobre a logística e o comércio do tráfico.

Os suspeitos são investigados principalmente pelo crime de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico. A ação policial contou com o apoio de delegacias da Diretoria de Polícia da Grande Natal (DPGRAN), da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) e do Centro Integrado de Operações Aéreas do Estado do Rio Grande do Norte (CIOPAER/SESED).