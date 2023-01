Advogado de Lula é hostilizado no Aeroporto de Brasília.

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin, foi hostilizado, nesta quarta-feira (11/1), no Aeroporto Internacional de Brasília. As agressões ocorreram enquanto Zanin escova os dentes em um banheiro.

O agressor classifica Zanin como “o pior advogado que pode existir”, além de chamá-lo de “bandido”, “corrupto” e “safado”. O advogado não responde às agressões.

As imagens, que circulam nas redes sociais, ainda mostram que o homem afirma ter vontade de agredir Zanin: “Vontade de meter a mão na orelha de um cara desses”.

O homem ainda diz que Zanin deveria “tomar um pau (sic) de todo mundo que está andando na rua”.

Cristiano Zanin é advogado pessoal do presidente Lula e atuou na coordenação jurídica da campanha das Eleições de 2022. Zanin defendeu Lula nos processos referentes às condenações da Lava Jato e obteve a anulação dos casos, no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Metrópoles entrou em contato com Crisitano Zanin e com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto parar manifestações.

O agressor ainda não foi identificado.