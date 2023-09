Advogada Renata Ribeiro fará parte do time de colunistas do portal O Mossoroense

A partir de agora, o Portal O Mossoroense ganha uma colunista de peso para falar sobre o universo jurídico. Renata Ribeiro, advogada, professora e jornalista começa a fazer parte desse time que garante trazer muita informação para nossos leitores. E para dar as boas vindas, ela escreveu um texto para vocês leitores.

Olá Caros leitores do Portal O Mossoroense,

É com imensa satisfação que me apresento como sua mais nova colunista! Meu nome é Renata Ribeiro, e ao longo dos anos tenho dedicado minha vida ao universo jurídico, à defesa de direitos, à educação e à disseminação do conhecimento. Como Advogada, Professora e Palestrante, encontro na interseção dessas áreas a oportunidade de promover a justiça de forma plena e acessível a todos.

Minha trajetória profissional se entrelaça com a paixão pela advocacia, uma chama acesa desde os bancos da faculdade. Ao longo dos anos, pude testemunhar a inegável transformação que o direito pode proporcionar na vida das pessoas, sobretudo quando utilizado como instrumento de inclusão social e promoção da equidade.

A missão que carrego é a de simplificar a linguagem jurídica, tornando-a acessível a todos os cidadãos. Acredito que o direito não deve ser um labirinto intransponível, mas sim um caminho claro e compreensível a cada um. É com esse propósito que abordaremos aqui temas jurídicos, sempre com o olhar voltado para questões de cunho social.

Ao longo das próximas edições, exploraremos assuntos que tangenciam o cotidiano de todos nós como cidadãos, sempre com a intenção de promover a reflexão e o entendimento acerca dos direitos e deveres que nos regem, trazendo à tona não apenas a teoria jurídica, mas também suas implicações práticas no dia a dia da sociedade.

Fico à disposição para ouvir suas sugestões, dúvidas e anseios. Afinal, esta coluna é um espaço para o diálogo, para que juntos possamos construir um ambiente mais justo e esclarecedor!

Estou ansiosa para iniciarmos essa jornada juntos, e conto com a participação ativa de todos vocês.

Atenciosamente,

Renata Ribeiro

(Advogada, Professora e Palestrante)

Instagram: @adv.renataribeiro