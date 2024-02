Advogada Renata Ribeiro diz o que fazer caso você seja negativado(a) indevidamente

FUI NEGATIVADO(A) INDEVIDAMENTE. O QUE FAZER?

Receber uma notificação de negativação no seu nome pode ser uma experiência estressante e injusta. Infelizmente, casos de negativação indevida são mais comuns do que se imagina. Mas o que fazer quando isso acontece? Como proteger seus direitos e reverter essa situação?

1. Mantenha a Calma e Verifique a Origem da Negativação

Ao receber qualquer aviso de negativação, é natural se sentir preocupado ou até mesmo irritado. No entanto, é crucial manter a calma e investigar a origem dessa negativação. Verifique se você realmente possui alguma dívida pendente com a empresa mencionada.

2. Solicite Informações Detalhadas

Caso não reconheça a dívida ou suspeite de um erro, entre em contato imediatamente com a empresa responsável pela negativação. Solicite informações detalhadas sobre a dívida, como datas, valores e quaisquer documentos que comprovem a sua existência.

3. Exerça seu Direito de Contestação

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você tem o direito de contestar a negativação indevida. Envie uma carta ou e-mail para a empresa responsável, explicando a situação e solicitando a correção do erro. Mantenha uma cópia dessa correspondência para seus registros.

4. Procure Orientação Jurídica

Se a empresa se recusar a corrigir o erro ou se a negativação persistir injustamente, é hora de buscar orientação jurídica. Um advogado especializado em direito do consumidor poderá ajudá-lo a tomar as medidas legais necessárias para resolver o problema.

5. Reporte aos Órgãos de Proteção ao Crédito

Caso a situação não seja resolvida de forma amigável, você pode reportar o caso aos órgãos de proteção ao crédito, como o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e o Serasa. Eles têm o dever de investigar e corrigir informações incorretas em seus registros.

Em casos de negativação indevida, é fundamental agir rapidamente e defender seus direitos como consumidor. Mantenha a calma, verifique as informações, conteste o erro e, busque apoio jurídico. A inclusão indevida em órgãos de restrição ao crédito representam dano moral.

Assina: Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

Instagram: @adv.renataribeiro