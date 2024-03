Adutora que abastece Assu e Mossoró tem parada emergencial

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que precisou realizar uma parada emergencial na adutora Jerônimo Rosado, que abastece as cidades de Assú e Mossoró, para fazer a limpeza do local. Com a parada, parte de Mossoró e toda a cidade de Assú tiveram o abastecimento suspenso nesta terça-feira 26. A Companhia declarou que a previsão é religar o sistema no final da tarde.

Após ser religada, são necessárias 72 horas para normalização do abastecimento em todas as áreas atendidas em Mossoró e 48 horas para normalizar para os bairros de Assú.

Parada emergencial

Segundo a Caern, entrada de água nova na barragem Armando Ribeiro Gonçalves está levando galhos, vegetação e areia para a captação da adutora Jerônimo Rosado, e limpeza permitirá a chegada plena de água.

Além da limpeza, a Companhia comunicou que vai aproveitar a parada para fazer manutenção mecânica em equipamentos.

Bairros atingidos

Toda a cidade de Assú está desabastecida em função da parada emergencial da adutora Jerônimo Rosado.

Já em Mossoró, os bairros atendidos pela adutora que estão afetados são: Alto do Sumaré, Liberdade I e II, Nova Vida, Dom Jaime Câmara, Costa e Silva, Planalto 13 de Maio, Ilha de Santa Luzia, Centro, Paredões, Barrocas, Bom Jardim, parte da Boa Vista, parte do Santo Antônio, Abolições, parte de Nova Betânia, Aeroporto, Bom Jesus e Santa Delmira.