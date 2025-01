Adolescente morre e pai fica ferido em acidente na BR-110 em Mossoró

Na noite desta terça-feira (28), um trágico acidente foi registrado na BR-110, próximo a comunidade rural Sussuarana, em Mossoró. Uma adolescente de 15 anos morreu e o pai dela ficou ferido após a motocicleta em que eles estavam bater em um animal.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a jovem viajava na garupa da motocicleta conduzida por seu pai, com destino a Vila Pernambuco, no município de Serra do Mel, quando o veículo colidiu com um jumento que estava solto na pista.

A vítima foi identificada como Ana Clarisse Araújo Santos, que recebeu atendimento médico de emergência pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e apesar dos esforços da equipe de socorro, não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado ao Hospital Regional Tarcísio Maia.