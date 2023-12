Adolescente morre após sofrer choque elétrico em centro socioeducativo de Mossoró

Na noite desta quinta-feira, 6, um adolescente de 14 anos, interno no centro socioeducativo, antigo CEDUC (Centro de Educação), localizado no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró, morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro da unidade.

De acordo com nota divulgada pela Fundação de Atendimento Socioeducativo no RN (Fundase), outros adolescentes que estavam com a vítima relataram que ele desmontou um ventilador e tentou usar a fiação para queimar um pedaço de papel, que ocasionou um choque elétrico e ele não resistiu a descarga.

Conforme informações repassadas, o menor infrator era natural de Pau dos Ferros e havia chegado à unidade há pouco mais de uma semana, após tentativa de homicídio contra seus genitores.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve na unidade mas o adolescente já estava em óbito. Após a constatação, as equipes da Delegacia de Plantão da Polícia Civil e do ITEP foram acionados e isolaram o local.