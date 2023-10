Adolescente é esfaqueada 12 vezes pelo próprio pai no interior do RN

Uma adolescente de 13 anos, foi atingida com 12 golpes de faca durante a tarde deste sábado (21), na cidade de Parelhas, interior do estado. O autor do crime foi o próprio pai da vítima, um homem identificado até o momento como Sandro. Ele fez a própria filha refém. A garota está internada em um hospital da cidade.

De acordo com informações confirmadas com a Polícia Militar, o homem teria ido até a casa onde a adolescente mora, no bairro Maria Terceira, centro da cidade, Chegando no local, Sandro chamou a vítima para ir até uma garagem próxima da residência.

No local, o homem iniciou os ataques. Ele tentou matar a filha enforcada, mas a adolescente conseguiu escapar. O suspeito então perseguiu a vítima e invadiu a casa onde a menina procurou abrigo.

Dentro da residência, a adolescente foi atingida por diversos golpes de faca em várias regiões do corpo, inclusive, na região da cabeça. A adolescente conseguiu novamente fugir do agressor, buscando ajuda na casa de vizinhos.

A Polícia Militar da cidade foi acionada, mas o homem se negou a sair da residência. Ele exigiu que a mãe dele fosse até o endereço, mas mesmo assim, não se entregou. Após algumas horas de negociação, os policiais utilizaram spray de pimenta dentro da casa, até que Sandro se rendesse.

Os agentes encontraram o homem bastante ensanguentado com cortes na coxa, cabeça, nuca. Ele foi socorrido para o hospital da cidade. Após atendimento médico, deve ser encaminhado à Delegacia de Caicó onde ficará a disposição da Justiça.

Segundo a PM, o homem já cumpriu pena em Caicó por tráfico de drogas e era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas havia quebrado o equipamento recentemente.

Em relatos de populares, a motivação do crime seria porque o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da filha dele. Essa hipótese será investigada pela Polícia Civil.

Novo Notícias