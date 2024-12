Adolescente é baleado durante atentado em escola de Natal

“A gente estava na sala prestes a fazer a prova e ela chamou as amigas dela para conversar com ela, falar da sala. Passou um curto tempo de um minuto e a gente só escutou o disparo. A gente não sabia ao certo se era um disparo, a gente pensou que era uma bomba. Ela entrou na sala armada, apontou na cabeça da professora, só que a arma falhou. No que falhou, ela virou as costas para tentar correr, e o menino lá da sala pulou em cima dela e conseguiu apartar ela”, disse o aluno, que pediu para não ser identificado.