Adolescente é apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio

Policiais civis da 51ª Delegacia de Polícia (DP de Jucurutu) deram cumprimento, nesta terça-feira (06), a um mandado de apreensão em desfavor de um adolescente, de 17 anos, investigado pela participação de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Ele foi aprendido em Jucurutu, na região Seridó.

De acordo com investigações, o adolescente, junto com seu irmão, maior de idade, tentou, em novembro de 2023, na cidade de Jucurutu, matar a vítima com três disparos de arma de fogo e pauladas na cabeça, não conseguindo consumar o crime. O homem, que é maior de idade, encontra-se detido preventivamente, e o adolescente foi apreendido hoje por cumprimento de decisão judicial.

O mandado de apreensão foi expedido pela comarca de Jucurutu -TJRN.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.