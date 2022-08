Adolescente de 17 anos é raptado enquanto dormia em casa e é encontrado morto em Macaíba

Um adolescente de 17 anos foi sequestrado dentro de casa, no bairro Guarapes, Zona Oeste de Natal, e encontrado morto, horas depois, neste sábado (6), em um matagal em Macaíba, na região metropolitana de Natal.

Segundo o G1, as circunstâncias do assassinato estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que apura se o crime tem relação ou não com um suposto ato sexual contra uma criança, que teria sido cometido pelo adolescente na última quarta-feira (3).

Janderson Carlos Silva de Azevedo, de 17 anos, foi encontrado morto um matagal na zona rural de Macaíba. No corpo dele, os peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia encontraram nove perfurações por arma de fogo, inclusive na cabeça

Segundo a polícia, familiares informaram que o rapaz estava dormindo na casa da mãe quando dois homens encapuzados e vestidos com roupas pretas entraram na residência e raptaram ele.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil vai investigar o caso.

O sepultamento do rapaz acontece neste domingo no Cemitério do Bom Pastor, na capital potiguar.

Portal 98FM