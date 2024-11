Adolescente de 17 anos é apreendido por suspeita de latrocínio e ocultação de cadáver em Guamaré

Policiais civis da 61ª Delegacia de Polícia de Guamaré, em operação conjunta com a 59ª Delegacia de Polícia de Macau, a 5ª Delegacia Regional e a Guarda Municipal, apreenderam nesta quarta-feira 30 um adolescente de 17 anos, suspeito de envolvimento em ato infracional análogo a latrocínio, ocultação de cadáver e fraude processual. A apreensão ocorreu com apoio da Polícia Militar, no distrito de Baixa do Meio, em Guamaré, no interior do Rio Grande do Norte.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em 26 de outubro de 2024, quando o adolescente teria assassinado um mototaxista para subtrair uma quantia em dinheiro, após a vítima supostamente recusar um pagamento relacionado a um programa previamente acordado. O suspeito teria utilizado uma arma branca para desferir 20 golpes contra o mototaxista, atingindo as regiões do tórax, pescoço e cabeça. Após o crime, ele ocultou o corpo e fugiu do local na motocicleta da vítima.

Adolescente de 17 anos teria retornado ao local do crime

Dias depois, o adolescente teria retornado ao local do crime e ateado fogo no cadáver utilizando querosene. Após a ocorrência, policiais civis e militares iniciaram diligências para localizá-lo. Durante a fuga, o suspeito se deslocou pelas localidades de Carnaubais e Assú, sendo apreendido na região de Baixa do Meio, em Guamaré.

O adolescente foi conduzido à delegacia para realização dos procedimentos legais e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça a importância do apoio da população, incentivando o envio de informações anônimas pelo Disque Denúncia 181, que contribui para a solução de casos similares.