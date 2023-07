Acusado pelo sequestro da irmã do jogador Hulk é preso em Ponta do Mel

Policiais da ROCAM, pertencentes ao 12º Batalhão de Polícia Militar, capturaram neste domingo, 9 de julho, um homem foragido da justiça paraibana, com mandado de prisão definitiva em aberto na Comarca de Campina Grande/PB.

José Eliton Melo dos Santos, 35 anos, natural de Delmiro Gouveia-AL, foi preso durante uma abordagem na Praia de Ponta do Mel, no município de Areia Branca. Ele foi condenado a 5 anos e 6 meses, por crime de sequestro e estava cumprindo pena no regime semi aberto. No ano passado, a Vara de Execução Penal de Campina Grande/PB expediu mandado de prisão contra ele com validade até agosto de 2023.

De acordo com informações da Polícia Militar, o foragido preso é um dos envolvidos no sequestro de Angélica Aparecida Vieira, irmã do jogador da seleção brasileira e do Atlético Mineiro, Hulk, ocorrido em 2012 em Campina Grande-PB.

Após ser preso, ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Plantão em Mossoró e posteriormente, encaminhado à Cadeia Pública onde ficará a disposição da justiça paraibana.

O crime

O sequestro de Angélica Aparecida Vieira de Souza, irmã do jogador Hulk, aconteceu no dia 6 de novembro de 2012 em Campina Grande. Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi arquitetado pelo proprietário de um restaurante localizado no bairro da Liberdade, onde a vítima estagiava. Na época, Hulk jogava na Rússia.

Segundo a denúncia, ele teria induzido a vítima a acompanhá-lo para assistir a uma palestra, mas acabou levando-a para uma casa de recepções que fica no bairro do Catolé, onde já estavam três sequestradores, que encapuzaram a nutricionista e seguiram com ela para o cativeiro, na rua Honorato da Costa Agra, no mesmo bairro.

Ainda segundo a denúncia, a nutricionista Angélica Aparecida, no dia seguinte, convenceu José Eliton a libertá-la sob a promessa de compensá-lo com a cota que lhe seria devida por sua participação no sequestro. O plano do grupo era de exigir da família da vítima R$ 300 mil pelo resgate.