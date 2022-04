Acusado de mater Eliel Jr se entrega à Justiça

Na manhã desta segunda-feira, 25, Ialamy Gonzaga, conhecido por Júnior Preto e acusado de matar o bacharel em Direito, Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de 25 anos, se entregou à Justiça. Após ser ouvido pelo delegado responsável pela investigação, o acuso foi encaminhado a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

O acusado estava foragido desde o dia 9 de abril, data em que ocorreu o crime, que foi apontado pelo advogado da família da vítima como crime de homofobia. O assassinato aconteceu por volta das 21h40, no bairro Boa Vista, em Mossoró. Eliel Ferreira estava conversando na calçada da Rua Francisco Bernardo, quando foi alvo dos disparos.

A primeira versão da Polícia Civil, divulgada no dia posterior ao crime, informava que Eliel teria sido confundido com um assaltante. A versão, no entanto, foi contestada pela família do jovem de 25 anos. Isso porque a pessoa com quem Eliel conversava prestou depoimento à Polícia Civil e se identificou como namorado do advogado.

Ele também foi alvo dos disparos do criminoso e foi socorrido com vida ao hospital. No depoimento, o namorado de Eliel contou à polícia que ambos foram vítimas de homofobia. De acordo com o advogado da família, Edson Leão, o principal suspeito do crime seria um homem que mora em frente ao condomínio e sempre observava os dois namorados.

Após ser atingido, Eliel ainda teria conseguido correr até uma agência dos Correios perto do local, mas foi perseguido, segurado por outra pessoa e sofreu pelo menos mais sete disparos de arma de fogo. A morte de Eliel e a motivação do crime chocaram a sociedade mossoroense. Após o homicídio, familiares e amigos do jovem realizaram uma série de protestos, solicitando justiça por Eliel Jr.