Acusado de matar comerciante em briga de trânsito em Mossoró está foragido

Policiais civis da 10ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (10ª DHPP) concluíram, nessa segunda-feira (8), a investigação que resultou no homicídio de Antônio Alcides do Nascimento, de 32 anos, e na tentativa de homicídio de sua esposa, Brenda Monielle Pereira da Silva, de 29 anos, fato ocorrido no dia 17 de março de 2024, no bairro Belo Horizonte, na cidade de Mossoró.

A investigação, que foi concluída pela equipe da 10ª DHPP, identificou que o crime ocorreu após um desentendimento banal em virtude do carro da vítima se encontrar mal estacionado e atrapalhando o tráfego de veículos. Segundo as investigações, Jefferson Christian de Oliveira, de 40 anos, autor do crime, desferiu diversos disparos contra as duas vítimas após a discussão. A prisão preventiva do indiciado foi decretada, porém, ele continua foragido.