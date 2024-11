Acusado de matar cinegrafista em Mossoró é condenado a 24 anos de prisão

Alexandre David Andrade da Silva, 21 anos, acusado de matar o cinegrafista Carlos Romão Barbosa Filho, conhecido como Jubileu, foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão nesta segunda-feira, 4. A condenação foi realizada através de júri popular, nove meses após o crime.

Jubileu trabalhava de cinegrafista na TV Cidade Oeste e foi assassinado no dia 4 de fevereiro deste ano, no bairro Sumaré, quando trafegava em uma moto com a namorada e foi abordado por Alexandre e um adolescente, que anunciaram o assalto e roubaram os celulares das vítimas. Na sequência, os criminosos executaram o cinegrafista.