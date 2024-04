Açude Trairi alcança capacidade máxima e sangra pela primeira vez em 13 anos; vídeo

O açude Trairi, localizado em Tangará, sangrou pela primeira vez depois de 13 anos. O reservatório chegou à sua capacidade máxima nesta quinta-feira (11). De acordo com o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o manancial possui capacidade para armazenar 35.230.000 m³ de água. A última sangria no açude havia ocorrido em janeiro de 2011

Segundo o Igarn, as reservas hídricas superficiais totais do Rio Grande do Norte somam 2.999.415.425 m³, equivalentes a 67,57% da sua capacidade total, que é de 4.438.663.499 m³. O volume geral acumulado também é o maior desde 2012. os dados foram atualizados nessa quinta-feira.

Atualmente, 16 reservatórios monitorados pelo Igarn estão com 100% da sua capacidade, sendo 12 destes com capacidades superiores a 05 milhões de metros cúbicos, são eles: o açude público de Encanto; Mendubim, em Assú; Campo Grande, em São Paulo do Potengi; Pataxó, em Ipanguaçu; Dourado, em Currais Novos; o açude público de Riacho da Cruz; Passagem, em Rodolfo Fernandes; Beldroega, em Paraú; Malhada Vermelha, em Severiano Melo; Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari; Apanha Peixe, em Caraúbas; Santa Cruz do Trairi, em Santa Cruz.

Os açudes monitorados pelo Igarn, que possuem capacidades inferiores a 5 milhões de metros cúbicos e estão com 100% da sua capacidade são: Novo Angicos, em Angicos; Riachão, em Rodolfo Fernandes; Curraes, em Itaú; Pinga, em Cerro Corá; Tesoura, Francisco Dantas; o açude Currais Novos, em Currais Novos; Dinamarca, em Serra Negra do Norte; e Francisco Cardoso (Mulungu), localizado em Currais Novos.