Açude Dourado já acumula mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de água

O volume de água do Açude Dourado, usado pela Caern para abastecer a cidade de Currais Novos, subiu de 280 mil metros cúbicos registrados há uma semana, para 1.373.183 m³, segundo Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta quinta-feira (22) pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN). Isso representa 13,3% da capacidade, que é de 10,3 milhões de metros cúbicos.

Diante das chuvas que estão caindo no Seridó desde o dia 14 de fevereiro, o Dourado continua recebendo água da “sangria” de outros reservatórios que ficam no percurso do Rio São Bento, um afluente do Rio Acauã, que alimenta o Gargalheiras, em Acari e que fazem parte da Bacia Piranhas-Açu. Com a elevação no nível do Dourado fica afastado o risco de colapso no abastecimento da cidade.

Outros reservatórios localizados na bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu também receberam recarga, entre eles, a barragem Marechal Dutra, conhecida como Gargalheiras, que começou a ter aumento das suas reservas hídricas e acumula 726.944 m³, correspondentes a 1,63% da capacidade total, que é de 44.421.480,00 m³. No relatório do dia 15 de fevereiro, o reservatório estava com 630 mil metros cúbicos, equivalentes a 1,42% da sua capacidade total.

O reservatório Boqueirão de Parelhas continua a receber recarga e acumula 4.990.010 m³, percentualmente, 5,88% da sua capacidade total, que é de 84,79 milhões de m³. No relatório de meados de fevereiro, a barragem estava com 4,93 milhões de m³, equivalentes a 5,81% da sua capacidade total.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior manancial do RN, acumula 1.260.146.667 m³, percentualmente, 52,50% da sua capacidade total, que é de 2,373 bilhões de m³. Na data do último relatório divulgado pelo IGARN, o manancial estava com 1.230,56 bilhão de m³, equivalentes a 51,86% da sua capacidade total.

O açude Pataxó, localizado em Ipanguaçu, acumula 9.643.282 m³, correspondentes a 64,21% da sua capacidade total, que é de 15,017 milhões de metros cúbicos. Na última quinta-feira, 9,02 milhões de m³, equivalentes a 60,05% da sua capacidade total.