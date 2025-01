Açude Dinamarca, em Serra Negra do Norte, é o primeiro reservatório do RN a sangrar em 2025

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), realiza o monitoramento dos principais reservatórios que abastecem e atendem às diversas necessidades dos municípios potiguares. O Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta sexta-feira (24), aponta que o açude Dinamarca, localizado em Serra Negra do Norte, é o primeiro reservatório monitorado a completar 100% da sua capacidade e verter suas águas, em 2025. O manancial possui capacidade para 2.724.425 m³, e começou a sangrar por volta das 15h desta quinta-feira, 23 de janeiro. Em 2024 o manancial atingiu sua capacidade total no dia 04 de março.