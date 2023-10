Acordo visa acelerar início do tratamento de câncer em Mossoró

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) conseguiu firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para garantir mais rapidez no início do tratamento dos pacientes oncológicos na Macrorregião de Saúde Mossoró. Assinaram o compromisso o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Mossoró, o Hospital Wilson Rosado e a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

O TAC visa assegurar que os pacientes com neoplasia maligna recebam o primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS) em até 60 dias. O prazo deve ser contado a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso, nos termos da Lei nº 12.732/2012. Além disso, o compromisso visa garantir que até o dia 31 de dezembro de 2023 não haja mais fila de espera para tratamento oncológico por prazo superior ao estabelecido.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró e os prestadores de serviços Hospital Wilson Rosado e LMECC se comprometeram a fornecer o tratamento, incluindo exames, procedimentos e cirurgias, para os pacientes acometidos com câncer. O prazo para o início do tratamento será contado a partir da data do laudo patológico para pacientes com diagnóstico oncológico confirmado ou a partir da emissão da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) para pacientes com suspeita oncológica.

