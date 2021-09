Ações da campanha contra o suicídio priorizam os profissionais da saúde em Mossoró

A Campanha Nacional Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, realizada em Mossoró pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através da Coordenação de Saúde Mental (CSM), está realizando durante toda esta semana atividades voltadas a Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS). As ações estão acontecendo, a cada dia, em uma unidade que inclui os CAPs, CRAS e Hospital Psiquiátrico de Mossoró e visam promover o bem-estar através de atividades como: Auriculoterapia, Ventosaterapia, Massoterapia e Geoterapia.

A programação foi iniciada no dia 2 e se estenderá por todo este mês. Segundo a coordenadora de Saúde Mental da SMS, Kalyana Fernandes, nesta semana as ações estão voltadas para profissionais de saúde. Para Kalyana, é importante que seja dada uma atenção especial também para este grupo de profissionais. “As ações do ‘Setembro Amarelo’ desta semana estão priorizando quem cuida, porque entendemos que é importante dar uma atenção especial para os profissionais que se dedicam a cuidar dos outros”, ressaltou.