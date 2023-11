ACJUS completa 9 anos e homenageia pessoas que fizeram e fazem a diferença em Mossoró

A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (ACJUS) comemorou neste sábado, 25, nove anos de fundação. O evento, Teatro Dix Huit Rosado, a partir das 8h, foi cultural e social..

Na oportunidade foi lançado o livro: IN MEMORIAN – UMA MERECIDA HOMENAGEM DE GRATIDÃO ÀS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS DE MOSSORÓ, trabalho literário que traz uma análise sobre o movimento comunitário em Mossoró, no RN e no Brasil.

Também houve homenagem a 40 líderes sociais da cidade, homens e mulheres que atuaram de 1980 a 2012, no chamado período de “ouro”.

Os homenageados foram : in memoriam a Raimunda Alves de Macedo (Nova Vida), Evilásio Freire (Alto de São Manoel), Expedito Dantas (Carnaubal) Antonio de Helena (Nova Vida), Afonso Araújo (Pereiros), Humberto Lima (Redenção), Socorro Almeida (Redenção), Irmã Salete (Abolição III), José Salvador (Abolição II), Manoel Inácio (Abolição II), José Justino (Ilha de Santa Luzia), Toinha dos Pintos (Costa e Silva), Seu Chiquinho (Liberdade), Nilson Leonel (liberdade), Alcino Quinane (Liberdade), Mário Mendes (Dom Jaime), Rita Mota (Wilson Rosado), Dona Cosminha (Bom Destino), Mirindanha (Bom Destino), José Henrique (Bom Destino), Dona Maria Nilza (Bom Jardim), José Moreira (Boa Vista), José Andrade (Santo Antonio), Dona Tinha (Santo Antonio), Maria Correia (Barrocas), Antonio Martins (Sussuarana), Duclécio (Teimosos), Ana Lúcia (Abolição IV), Altivo Paiva (Abolição IV), Manoel Pimenta (Abolição I), Manoel Costa de Andrade (Santo Antonio-Abolição I) Luiz Pinto, Milton Marques de Medeiros, Pedro Pereira (Wilson Rosado), Angelina Lindalva (Bom Jardim), Chagas do Camurupim (Camurupim), João Martins (Abolição I), José Rodrigues (Walfredo Gurgel), José Vieira (Rancho da Caça) e Nicássio Pereira (Rancho da Caça).

Ainda foram entregues a Medalha Ruy Barbosa para, Laíre Rosado Filho, Vanda Maria Jacinto, Manoel de Medeiros Soares de Sousa.

Medalha do Mérito Educacional Acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas para Charles Lamartine de Souza Freitas.

Medalha por Láurea Jurídica e Social para Maria Helderi de Queiroz Diógenes Negreiros.

Comenda Cultural e Social Acadêmica Milton Marques de Medeiros para as APAE – UERJ – Rede de Combate ao Câncer de Mossoró e Região, Dr. Italo Moreira Martins ( professor e promotor de Justiça), Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros (juiz de Direito), Gustavo Fernandes Rosado Coelho ( secretário de Estado de Infraestrutura, engenheiro) , Dr. Manoel Mario de Oliveira.

