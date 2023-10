Acidente mata uma pessoa no centro de Mossoró

Na madrugada deste sábado, 07, em Mossoró aconteceu uma colisão envolvendo um carro Fiat Idea e uma motocicleta Honda Titan, deixando uma pessoa morta e outra ferida, no cruzamento das Avenidas Augusto Severo com Alberto Maranhão, no Centro de Mossoró.

De acordo com informações colhidas, dois homens trafegavam de motocicleta pela Avenida Alberto Maranhão e colidiram violentamente contra o carro que seguia pela Augusto Severo.

O impacto foi tão forte que as vítimas foram arremessadas contra a parede da Secretaria Municipal de Tributação. Um dos ocupantes da moto, identificado como Jerry Adriano Trajano de Lima, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A outra vítima, ainda não identificada, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

O condutor do carro saiu ileso do incidente e permaneceu no local até a chegada dos agentes municipais de trânsito. A área foi isolada para permitir a perícia e a investigação das circunstâncias do acidente, tarefa que será conduzida pela Polícia Civil.

Fonte: Ismael Souza