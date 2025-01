Acidente com quadriciclo deixa duas pessoas feridas em Pipa

Um acidente com quadriciclo deixou duas mulheres feridas na manhã desta quinta-feira (9) em Pipa, no município de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte.

O incidente ocorreu por volta das 9h, nas proximidades do Mirante da Praia de Cacimbinhas, às margens da RN-003, rodovia que liga Pipa a Tibau do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, as mulheres caíram de uma altura de cerca de três metros, considerada pequena em comparação com outras falésias da região.

Elas estavam usando capacetes e permaneceram imobilizadas até a chegada da equipe médica. Ambas tiveram ferimentos leves e foram atendidas por profissionais da Unidade Mista de Saúde, que as encaminharam para avaliação médica.

O passeio de quadriciclo é uma atividade comum e ofertada em Pipa. A Polícia Civil informou que está investigando o caso e coletando informações para evitar novos acidentes no local.