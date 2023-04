Acidente com 15 veículos deixa 4 pessoas em estado grave em rodovia de PE

14 pessoas ficaram feridas durante o acidente ocorrido no início da tarde desta terça (25), na BR-408, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Ao todo, 15 veículos, incluindo seis caminhões, se envolveram no acidente. Foram três colisões, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Alguns dos veículos pegaram fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu nove homens, que foram levados para unidades de saúde da Região Metropolitana do Recife. Outras duas pessoas feridas foram retiradas do local por moradores da região.

Das pessoas socorridas pelo Samu, quatro foram encaminhadas para o Hospital da Restauração. Segundo a unidade, os pacientes deram entrada em estado grave. Um foi encaminhado diretamente ao bloco cirúrgico, enquanto os outros três passam por exames.

Além desses feridos, o Samu socorreu também:

2 homens que foram levados para a UPA de São Lourenço da Mata;

1 vítima que foi para o Hospital Getúlio Vargas;

1 ferido que foi para a UPA da Caxangá;

1 ferido que foi encaminhado para o Hospital Português.

Já o Corpo de Bombeiros disse que socorreu outras três vítimas que ficaram presas às ferragens. Foram elas:

Um homem de 38 anos, que foi levado de helicóptero pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) para o Hospital da Restauração;

Uma mulher de 41 anos, com edema na cabeça e lesão na perna esquerda, encaminhada para a UPA de São Lourenço da Mata;

Uma mulher de 20 anos, que sentia dores no pescoço e nas costas, também levada para a UPA de São Lourenço da Mata.

Alguns dos veículos envolvidos nas colisões pegaram fogo, o que levou à interdição total da rodovia. As batidas aconteceram às 12h15 no quilômetro 102,8 da BR-408, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com informações de G1