Ação solidária da LBV em prol da educação, assiste o Distrito de Piquiri em Canguaretama no RN

Acreditando que a educação pode mudar o futuro de crianças e adolescentes, a Legião da Boa Vontade – LBV, promove a Campanha LBV – Educação: Futuro no Presente!, que ampara alunos com kits de material pedagógico (cadernos em espiral e brochura, canetas, lápis, borracha, giz de cera, lápis de cor, canetinhas hidrográficas, tesoura, régua dobrável, estojo e mochila), como incentivo a permanência na sala de aula, e não deixem os estudos por falta do material escolar.

Diante dessa mobilização, a Instituição, esteve na última sexta-feira, 04 de março, na Escola Municipal Tempo Integral José Pereira da Silva, localizada no Distrito de Piquiri em Canguaretama, para entregar kits de material escolar, para 80 crianças e adolescentes que estudam na localidade. A felicidade estava estampada nos olhares dos alunos da unidade escolar, como a pequena Ellen, 12 anos, que nos contou seu sonho, ser médica, por achar a profissão muito importante ao próximo. Ao receber o material, falou da alegria em continuar os estudos, e fez um pedido todo especial.

“Agradeço muito o que ganhei para estudar, muitas crianças não tem o material para vir à escola, então em nome delas, pedimos que cada doador, continue nos ajudando”, disse.

Além do kit pedagógico, cada representante familiar recebeu uma cesta de alimentos para a garantia da segurança alimentar no lar, foram mais de 1 tonelada e duzentos quilos em alimentos, os quais amenizarão os impactos gerados pela pandemia da Covid-19. A sra. Maria Noêmia Roque, 40 anos, mãe de dois alunos da escola assistida pela LBV no município, declarou que seus recursos financeiros são escassos, e que neste momento enfrentado da pandemia da Covid-19, não tem conseguido comprar o alimento necessário para o lar.

“O pouco que ganho, mal tem nos permitido comprar o alimento básico para meus filhos, neste início de ano, havia comprado apenas caderno, lápis e caneta. A doação da LBV chegou em boa hora, que além do material escolar, recebemos também uma cesta de alimentos, que ajudará e muito. Agradeço a todos vocês que nos ajudaram”.

A Solidariedade não pode parar

Sua doação proporciona alimento na mesa de quem enfrenta a fome, e o incentivo as crianças na permanência na sala de aula, com o apoio do material escolar. Para ajudar a iniciativa solidária, faça doações via transferência bancária pelo PIX: e-mail: [email protected] ou pelo telefone: 0800 055 50 99.