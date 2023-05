Ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil prende suspeito por estupro de vulnerável em Mossoró

Na noite de sábado, 13, a Polícia Militar em operação conjunta com a Polícia Civil e o Fiscal de Operações, receberam informações de um possível cárcere privado e estupro de vulnerável na rua Clara Nunes, bairro Abolição, Mossoró/RN. Ao chegarem no local os policiais encontram o suspeito e a adolescente de 13 anos no interior do imóvel, que confirmou a veracidade da denúncia. A jovem afirmou que queria ir embora para a casa dos pais, em Assu e que era impedida pelo suspeito. Além disso, ela confessou ter mantido relações sexuais com o homem.

Após busca minuciosa no recinto, foi encontrado também uma espingarda calibre 12 (com uma munição), um revólver calibre 32 (com 3 munições), uma quantia de maconha e uma quantia em dinheiro.

O homem identificado como Vitor Emanuel Gomes Freitas, conhecido como “Boris” recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido à Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis. A jovem após ser resgatada, foi levada à delegacia para ser entregue aos seus familiares.