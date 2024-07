Academia Mossoroense de Letras – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – pensamentos

“Pensamentos, pensamentos, nos faz se sentir vivos e livre”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

Academia Mossoroense de Letras – AMOL – I

A Academia Mossoroense de Letras – AMOL, foi idealizada pelos intelectuais, Vingt-un Rosado, Raimundo Soares de Brito, Benedito Vasconcelos Mendes e Paulo de Medeiros Gastão.

Sua primeira Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e os sócios fundadores, foram eleitos por aclamação em 25 de setembro de 1988, em sessão solene. Na mesma ocasião foram também aprovados, por aclamação, os Estatutos da associação.

A AMOL segue os moldes da Academia de Letras Francesa, tendo 40 cadeiras, um presidente e seus secretários e comissões, que tratam dos assuntos internos da instituição. As reuniões são periódicas e pré-definidas pela Amol.

A Academia Mossoroense de Letras é composta por 40 (quarenta) patronos que, de uma forma ou de outra, muito contribuíram para com esta cidade e município de Mossoró – Estado do Rio Grande do Norte; seja no sentido cultural, histórico ou através do seu empório comercial, dentre outros.

O mestre Jerônimo Vingt-un Rosado Maia foi homenageado numa Sessão Solene de Fundação da Academia Mossoroense de Letras (AMOL), na sede que havia sido recém-criada na Academia Norte Rio-grandense de Ciências (ANOCI), que outrora ficava nas instalações do Campus Central da Escola Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM), atual Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

A comissão idealizadora da AMOL foi composta por ele, Benedito Mendes, o inolvidável Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, o historiador e pesquisador Raimundo Soares de Brito e o intelectual Paulo de Medeiros Gastão.

No dia 25 de setembro de 1988, se faziam presentes ao evento o prefeito de então, Jerônimo Dix-huit Rosado Maia; o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, Enélio Lima Petrovich; o presidente do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, Dr. Elder Heronildes da Silva, e toda intelectualidade local como representante dos futuros membros e imortais da citadina Academia. Nesse contexto, “foram eleitos por aclamação a primeira Diretoria Executiva, o primeiro Conselho Consultivo e os sócios fundadores da nova entidade cultural. Os Estatutos da AMOL previamente redigidos e distribuídos com os futuros sócios também foram aprovados por unanimidade.”

Concluído o evento da sessão magna, todos estavam eufóricos com a ideia da honrosa entidade, no coquetel de confraternização. Agora, com esta nova instituição cultural, todos estavam conscientes de que a cultura mossoroense teria um grande impulso, eles apostavam num soerguimento da vida cultural da cidade.

Portanto, fundada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de mil e novecentos e oitenta e oito, a Academia Mossoroense de Letras, fruto do esforço e da inteligência de homens comprometidos com os costumes, a cultura e a história mossoroense vem desempenhando um papel importantíssimo no seio da sociedade local. No dizer de Benedito: “é uma entidade viva, atuante, que produz livros e outros trabalhos literários em grande quantidade e de excelente qualidade, graças à inteligência e à competência de seus sócios.”

Após anos de existência, nossa Academia Mossoroense de Letras, esteve à frente de sua presidência três personalidades célebres locais: Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, Raimundo Soares de Brito e está sob o comando do Dr. Elder Heronildes da Silva.

PRIMEIRA DIRETORIA (1988 – 1990)

Presidente: Jerônimo Vingt-un Rosado Maia

Vice-Presidente: Raimundo Soares de Brito

1º Secretário: Benedito Vasconcelos Mendes

2º Secretário: Sebastião Vasconcelos dos Santos

1º Tesoureiro: Gilbamar de Oliveira Bezerra

2º Tesoureiro: Jomar Ferreira da Costa Rego

Diretor Social: Elder Heronildes da Silva

Diretor de Patrimônio: Paulo de Medeiros Gastão

PRIMEIRO CONSELHO CONSULTIVO

Américo Vespúcio Somonetti (Pe.)

Dorian Jorge Freire

Jaime Hipólito Dantas

Paulo Afonso Linhares

Rafael Bruno Fernandes de Negreiros

COMUNICADO ACJUS I

A CADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS DIVULGA RESULTADO DA ELEIÇÃO OCORRIDA NO ÚLTIMO SÁBADO

ACADEMIA MOSSOROENSE DE LETRAS – AMOL

PALÁCIO CULTURAL MILTON MARQUES DE MEDEIROS

RUA CLEODOM ALMEIDA, 100-ABOLIÇÃO II, MOSSORÓ/RN

COMISSÃO ELEITORAL

ATA

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, na sala da Academia Mossoroense de Letras AMOL, situada na Rua Cleodon Almeida, 100 Abolição II, neste município e cidade de Mossoró – Rio Grande do Norte, foi realizada a votação para preenchimento de vaga da cadeira de número sete, anteriormente ocupada pelo inolvidável Emery Jussier Costa.

Naquele momento foi realizado a abertura da eleição, desta cadeira vaga, já citada, cujos candidatos inscritos foram:

Aldaci Medeiros de França, obteve três votos, dois presenciais e um eletrônico.

Francisco Canindé Maia, ele conquistou dezessete votos, treze foram presenciais e quatro eletrônicos.

Gualter Alencar do Couto, não foi votado.

A eleição ocorreu dentro da sua maior normalidade, das oito às dezesseis horas. Neste sentido, salientamos que votaram vinte acadêmicos, já quinze deles não compareceram à urna de votação. E, complementando seu quadro acadêmico, cinco cadeiras estão vagas, totalizando assim quarenta cadeiras ao todo.

Os trabalhos foram encerrados, às dezesseis horas, cuja Comissão Eleitoral composta pelos senhores Almir Nogueira, representando a Academia Mossoroense de Letras AMOL; Antonio Marcos, representando a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais – ACJUS; e, José Eriberto Monteiro, representando a Fundação Vingt-un Rosado.

Informamos que a apuração foi observada pelo Presidente em exercício, Antonio Filemon Rodrigues Pimenta, e o acadêmico Antonio Clóvis Vieira, da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, que juntos acompanharam de perto todo o desenrolar e encerramento dos trabalhos eleitorais deste dia.

Por fim, eu, Almir Nogueira da Costa, na condição de Presidente da Comissão Eleitoral da referida Instituição, registrei e assino esta Ata para fins comprobatórios deste resultado eleitoral.

Mossoró – RN, 1 de julho de 2024

Almir Nogueira da Costa Presidente da Comissão Eleitoral da Academia Mossoroense de Letras – AMOL

VISITA AO ACADÊMICO

ACJUS – membros da ACJUS em visita ao acadêmico Petronilho Hemetério Filho (89 anos) na companhia do Dr. Manoel Mário de Oliveira. Petronilo se encontra no apartamento da sua filha, renomada médica endocrinologista, Dr. Patrícia Jovelina. Manoel Mário foi visitar o colega de INPS (INSS), quando atualizaram a conversar que estava acumulada desde 1983. Foi um momento de muito aprendizado com a entrega de livros de ambos. Mossoró, Patu e o RN foi passado em revista.

COMISSÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FOLCLORE

ACJUS – presenças dos acadêmicos

ACJUS – Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros hoje bastante visitado com as presenças dos acadêmicos Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia Sobrinho, Francisco Canindé Maia, Antônio Clóvis Vieira, Vanda Maria Jacinto, Antônio Marcos de Oliveira e Petronilho Hemetério Filho, além dos confrades Antônio Filemom Rodrigues Pimenta, Amicherlany Gualtier, Eriberto Monteiro, o poeta Antônio Nilson, Francinete Fernandes de Souza e Roberto Barreto. Logo mais teremos novos registros.

Nessa mesma oportunidade, a nossa segunda vice-presidente, Vanda Maria Jacinto presenteou a biblioteca acadêmico Sátiro Cavalcanti Dantas com um exemplar do livro Tributo Kalliane Amorim (café & Poesia), agradecemos e temos certeza de que essa fonte de pesquisa imortaliza a história de Kalliane Amorim.

RECONHECIMENTO

ACJUS para o nosso corpo acadêmico e a coletividade Mossoroense e Nacional, a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, ontem deu mais um passo importante no ciclo de registros culturais e Sociais perante as autoridades públicas em Mossoró. Se antes já reconhecida de utilidade pública perante o estado e o município, agora também somos patrimônio histórico e cultural imaterial. Bom se registrar que a nossa sede, palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros é declarado patrimônio histórico e cultural no âmbito do Rio Grande do Norte e do Município de Mossoró. Também registramos que desde 2016 temos registro no Ministério da Cultura e que o PCAMMM é recomendado pelo Ministério da Cultural como equipamento a ser visitado em Mossoró dada a sua contribuição cultural e as fontes de pesquisa. Lei número 4.140 de 27 de maio de 2024, sancionada e publicada ontem no Diário oficial do Município de Mossoró. No gênero e talvez umas das poucas na América Latina a ter uma essa certificação. Parabéns para ACJUS. Parabéns para o nosso corpo acadêmico. Parabéns, Mossoró por mais um pioneirismo.

A CABEÇA DO GIGANTE

Esta escultura é uma genial obra do artista plástico “Bibiu de Lajes” (José Wellington Pereira da Silva), feita em concreto armado, com 3 metros e 30 centímetros de altura por 3 metros e 15 centímetros de largura e 12 toneladas de peso. É a maior e a mais importante obra de arte do acervo do Museu do Sertão. Ela foi confeccionada no ateliê do citado escultor na cidade de Lajes-RN e foi trazida em uma carreta para o Museu do Sertão, em Mossoró-RN. Sua base de concreto foi erigida ao ar livre no Pátio das Artes Vingt-Un Rosado, do Museu do Sertão. Sua inauguração estava prevista para ocorrer por ocasião da XVII Jornada Cultural do Museu do Sertão, no dia 5 de dezembro de 2020, mas devido ao recrudescimento da pandemia da COVID-19 foi adiada para o dia 6 de fevereiro de 2021.

DADOS SOBRE ESTA OBRA DE ARTE.

* NOME: Cabeça do Gigante.

* MATERIAL: Concreto armado.

*ESCULTOR: Bibiu de Lajes (José Wellington Pereira da Silva).

* ALTURA: 3,30 metros.

* LARGURA: 3,15 metros.

* PESO: 12 toneladas.

* LOCAL ONDE FOI CONSTRUÍDA: Lajes-RN.

* LOCAL ONDE SE ENCONTRA: Museu do Sertão (Mossoró-RN).

*DATA DA INAUGURAÇÃO: 06-02-2021.

OBSERVAÇÃO: Esta obra foi um presente do escultor Bibiu de Lajes e da Professora Susana Goretti Lima Leite ao Museu do Sertão.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – SALMO 17

O Rei Davi ora ao Eterno e pedi que escute a sua voz e que o proteja dos homens do mundo — Davi tem esperança de ver a face de Deus em retidão.

Oração de Davi.

1 Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor; dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos.

2 Venha o meu juízo de diante do teu rosto; os teus olhos vejam a retidão.

3 Puseste à prova o meu coração; visitaste-me de noite; examinaste-me, e nada achaste; propus que a minha boca não transgredirá.

4 Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor.

5 Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que os meus pés não vacilem.

6 Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir; inclina para mim os teus ouvidos, e escuta as minhas palavras.

7 Faze maravilhosas as tuas benevolências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua mão direita.

8 Guarda-me como à menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas,

9 Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam.

10 Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente.

11 Eles nos têm cercado agora nossos passos, e abaixaram os seus olhos para a terra;

12 Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos.

13 Levanta-te, Senhor, detém-no, derruba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada,

14 Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto; estão fartos de filhos e dão os seus sobejos às suas crianças.

15 Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça; satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar.