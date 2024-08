Abruem: Cicília Maia assume comando de entidade que reúne reitores de todo o país

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) está em destaque nas discussões sobre a educação superior pública no Brasil. Nesta quarta-feira (31), a reitora Cicilia Maia assumiu a presidência da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), ao lado da reitora da Universidade de Taubaté (Unitau), Nara Lúcia, que assume como vice-presidente. O objetivo é fortalecer a associação, as universidades estaduais e municipais, bem como a educação superior pública e de qualidade.

Durante seu discurso, a reitora da Uern enfatizou a importância da criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Estaduais e Municipais, uma demanda antiga da Abruem e um passo significativo para fortalecer as instituições. Ela também abordou temas como autonomia, financiamento e saúde mental.

Cicília Maia ressaltou o papel das instituições associadas à Abruem em democratizar o acesso ao ensino superior e à pós-graduação, especialmente nas regiões mais distantes das grandes cidades. A Abruem conta com 46 universidades de 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Cicília Maia é a terceira mulher a liderar a entidade e a segunda reitora da Uern a assumir a presidência. Anteriormente, apenas o reitor Walter Fonseca havia ocupado esse cargo, há duas décadas. Ela sucede o reitor Odilon Máximo, da Universidade Estadual de Alagoas.