Abono salarial 2020/21 começa a ser pago nesta quinta (16); confira calendário

O abono salarial 2020/2021 começou a ser pago nesta quinta-feira (16) para trabalhadores do setor privado (PIS) que nasceram em julho e para funcionários públicos (Pasep) que têm dígito 0 no final do número de inscrição.

Pelo calendário divulgado pela Caixa, responsável pelo PIS, será pago neste ano o benefício para quem nasceu entre julho e dezembro. Já pelas datas anunciadas pelo Banco do Brasil, responsável pelo Pasep, a transferência será feita para quem tem como número final de inscrição entre 0 e 4. O restante dos trabalhadores receberá o abono salarial entre janeiro e junho de 2021.

O valor do benefício é proporcional aos meses trabalhados no ano passado, sendo o teto um salário mínimo (R$ 1.045). Ou seja, para cada mês que exerceu atividade, o trabalhador terá direito a aproximadamente R$ 88.

Tem direito ao benefício quem trabalhou ao menos um mês em 2019 com uma renda média mensal inferior a dois salários mínimos. Também é preciso estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Este ano, devido à pandemia, o governo antecipou o pagamento do abono salarial para alguns trabalhadores que são correntistas do Banco do Brasil ou da Caixa.

Para sacar o benefício é necessário um documento de identificação com foto do trabalhador. Quem possui o Cartão Cidadão pode efetuar o saque nos caixa eletrônicos da Caixa, Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas. Quem não possui o cartão, deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial de identificação. Na ocasião, o trabalhador pode aproveitar para solicitar o Cartão Cidadão e cadastrar sua senha.

Para saber se tem direito ao abono salarial, é possível fazer a consulta pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou no site da caixa. Você pode também ligar 0800 726 0207

Mas no caso de participar do Pasep, ligue para 4004-000 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Calendário PIS

Mês de aniversário Recebe a partir de Limite para receber Julho 16/7/2020 30/6/2021 Agosto 18/8/2020 30/6/2021 Setembro 15/9/2020 30/6/2021 Outubro 14/10/2020 30/6/2021 Novembro 17/11/2020 30/6/2021 Dezembro 15/12/2020 30/6/2021 Janeiro 19/1/2021 30/6/2021 Fevereiro 19/1/2021 30/6/2021 Março 11/2/2021 30/6/2021 Abril 11/2/2021 30/6/2021 Maio 17/3/2021 30/6/2021 Junho 17/3/2021 30/6/2021

Calendário Pasep

Final da inscrição Recebe a partir de Limite para receber 0 16/7/2020 30/6/2021 1 18/8/2020 30/6/2021 2 15/9/2020 30/6/2021 3 14/10/2020 30/6/2021 4 17/11/2020 30/6/2021 5 19/1/2021 30/6/2021 6 e 7 11/2/2021 30/6/2021 8 e 9 17/3/2021 30/6/2021

