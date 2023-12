Aberto o período de solicitação de matrículas na rede estadual de ensino

As solicitações de matrículas na rede estadual, para as escolas de Ensino Médio em tempo integral e Profissional, e Centros de Educação Profissional, podem ser feitas pelo Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), disponível em www.sigeduc.rn.gov.br, da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), os pais ou responsáveis que não tem acesso à internet podem procurar a escola mais próxima para fazer a solicitação ou o setor de processamento de dados (GPD) que fica na sede da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), localizada no Centro Administrativo, no bairro Lagoa Nova, em Natal. Dúvidas sobre o SIGEduc podem ser tiradas pelo número (84) 4008-4088 (ligação e whatsapp).

A divulgação de vagas para o de Ensino Médio em tempo integral e Profissional, e Centros de Educação Profissional, vai ser feita em três chamadas distintas, à medida que as vagas não forem preenchidas totalmente: 26 de janeiro de 2024 (1ª Chamada), se todas as vagas não forem preenchidas, será feita a 2ª chamada em 2 de fevereiro de 2024, e a 3ª chamada, em 9 de fevereiro, se ainda houver vagas. Para aqueles estudantes que buscam transferências entre escolas da rede estadual, as vagas concedidas serão divulgadas em 7 de fevereiro de 2024.

A partir de 15 de fevereiro de 2024, os pais ou responsáveis poderão fazer a solicitação de vagas para Ensino Fundamental regular e integral, Ensino Médio regular, EJA, Ejatec e Ensino Profissional.

CALENDÁRIO

Solicitação de vagas para escolas de Ensino Médio em tempo integral e Profissional, e Centros de Educação Profissional

De 21 de dezembro de 2023 até 15 de janeiro de 2024

Divulgação das Vagas Concedidas

26 de Janeiro de 2024 (1ª Chamada)

2 de fevereiro de 2024 (2ª Chamada)

9 de fevereiro de 2024 (3ª Chamada):

Transferência – Divulgação das Vagas Concedidas

Dia 7 de fevereiro de 2024

Solicitação de Vagas para Ensino Fundamental regular e integral, Ensino Médio regular, EJA, Ejatec e Ensino Profissional.

De 15 de fevereiro de 2024 até 10 de outubro de 2024