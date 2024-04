Aberta as inscrições para jovens talentos participarem do “Chuva de Bala no País de Mossoró”

A Prefeitura de Mossoró abre nesta terça-feira (16), inscrições para novos artistas. O projeto permite que jovens, atuantes em atividade artística, mas que nunca tiveram oportunidade de participar de um grande espetáculo, possam mostrar seu talento no “Mossoró Cidade Junina”.

O espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró” conta a história de resistência e heroísmo do povo mossoroense no século passado, quando a cidade foi invadida pelo bando do cangaceiro mais temido da região, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião.

As vagas do “Jovens Talentos” são voltadas para candidatos com 18 anos ou mais, que estejam inseridos em alguma atividade artística que envolva o teatro e a dança, por exemplo. Para se inscrever, o interessado deve realizar o procedimento até o dia 19 de abril, exclusivamente na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

“O projeto dá oportunidade a 20 jovens artistas que já estejam inseridos na área da cultura, porém nunca tenha tido a oportunidade de atuar no maior espetáculo do Rio Grande do Norte, que é o Chuva de Bala… A ideia principal do projeto é o trabalho de formação artística para os jovens selecionados”, explicou Thiago Bento, diretor do departamento de Gestão Cultural do Município.

Confira a documentação necessária:

⦁ Cópia do CPF;

⦁ Cópia do RG ou qualquer outro documento com foto;

⦁ Cópia do comprovante de residência;

⦁ Portfólio atualizado (currículo artístico)

As audições para os jovens talentos acontecerão nos dias 24 e 25 de abril. O candidato habilitado receberá um incentivo no valor de R$ 800,00 (oitocentos) como forma de sua contribuição e disposição ao espetáculo.