ABC x Sport em Natal terá torcida única

O confronto entre ABC e Sport pela Copa do Nordeste, neste sábado, terá a presença apenas da torcida do Alvinegro potiguar, mandante da partida. A medida foi anunciada após reunião entre representantes do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), a Polícia Militar e a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF), nesta quinta-feira. O jogo será realizado no Estádio Frasqueirão, em Natal, com início às 20h30.

A torcida do Sport não terá direito à carga de ingressos em cumprimento a uma decisão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no processo 020/2024, em referência a infrações cometidas na Copa do Nordeste 2023.

O promotor de Justiça Luiz Eduardo Marinho explicou ainda que a decisão levou em conta o fato de a própria diretoria do Sport ter comunicado que não irá solicitar carga de ingressos para os torcedores rubro-negros, considerando que o clube ainda cumpre uma punição de seis jogos sem a presença da torcida como visitante.

Outro caso

O Sport foi punido pelo STJD com oito jogos sem torcida por conta do ataque ao ônibus do Fortaleza, há quase um mês. Na oportunidade, “bondes” da principal organizada do clube pernambucano, segundo investigação da Polícia Civil, fizeram uma emboscada contra o veículo que levava a delegação tricolor, ateando pedras e bombas. Jogadores ficaram feridos.

Na quarta-feira, o auditor do STJD, Felipe Bevilacqua, deferiu o pedido do Sport para suspender a pena até o julgamento do recurso.