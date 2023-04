O ABC venceu o Potiguar de Mossoró por 2 a 0 na quarta-feira, 5, no Estádio Frasqueirão pela 4ª rodada da Segunda Fase do Campeonato Nota Potiguar. A vitória teve gols de Allan Dias e Maycon Douglas.

Com o resultado, o ABC chegou aos nove pontos, na segunda posição do quadrangular decisivo, e, com isso, tirou qualquer chance de classificação do Potiguar, que tem quatro pontos em cinco jogos.