ABC vence o Treze por 2 a 0

O domingo (21), foi marcado pela vitória do ABC contra o Treze, por 2 a 0, pela Copa do Nordeste. Com o placar, o clube alvinegro assume a liderança do Grupo B na competição.

Logo no primeiro tempo da partida, o ABC aproveitou o passe errado de Jairinho, que entregou a bola para Maycon Douglas, que bateu de fora da área marcando o primeiro gol da partida.

Durante o segundo tempo, Wallyson foi derrubado dentro da área, cobrou o pênalti e fez o segundo gol do time. Ao longo do jogo, o Treze teve dois jogadores expulsos. Régis Potiguar ao receber o segundo cartão amarelo e Júlio Ferrari que recebeu um vermelho direto.

Invicto na competição, o alvinegro de Natal chegou aos 8 pontos e assumiu a ponta da tabela do Grupo B. O ABC volta a jogar pela Copa do Nordeste no próximo domingo (28), às 20h, em Maceió, quando enfrentará o CRB.