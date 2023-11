ABC vence fora de casa no Brasileirão B

O ABC enfrentou o Guarani/SP neste domingo (19), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela 37ª rodada do Brasileiro Série B, e venceu pelo placar de 3 a 2.

Maycon Douglas, Welliton e Anderson Cordeiro fizeram os gols abecedistas, enquanto Iago Teles e Derek marcaram para os paulistas.

Na próxima rodada, a última do campeonato, o ABC vai jogar contra o Vila Nova/GO, no sábado (25), às 17h, no Estádio Frasqueirão.