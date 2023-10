ABC perde para o Mirassol e continua lanterna do Campeonato Brasileiro

Portal Agora RN

O ABC perdeu para o Mirassol.

O time ABC amargou mais uma derrota. O time potiguar perdeu para o Mirassol por 2 x 1. Os gols foram marcados por Zé Roberto e Negueba. Enquanto Thonny Anderson deixou o seu.

Depois de mais um resultado negativo, o ABC segue na lanterna com 20 pontos e a 14 da Ponte Preta, primeiro time fora da zona de rebaixamento. No dia 19 de outubro, o adversário será o Atlético-GO, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Já o Mirassol segue vivo na briga pelo acesso e diminuiu a diferença para o G4 para dois pontos. O time paulista é o 7º com 52, dois a menos que o Guarani, 4º colocado. As duas equipes, inclusive, se enfrentam no dia 20 de outubro, às 21h, no estádio Municipal de Mirassol.