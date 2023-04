ABC perde para o Londrina na estreia pela Série B do Brasileiro

Fim de jogo. O ABC perdeu para o Londrina, no placar de 1 a 0, em partida ocorrida, na tarde deste domingo, no Estádio do Café (PR), válida pela primeira rodada da Série B do Brasileiro 2023. O gol do time paranaense foi marcado por Diego Jardel, aos 43minutos do segundo tempo. ABC volta a disputar jogo pela Série B, no próximo domingo, contra o Vitória.

O time alvinegro iniciou a temporada com bons resultados, sendo finalista do Campeonato Potiguar, semifinalista da Copa do Nordeste e chegando à terceira fase da Copa do Brasil, onde perdeu o primeiro jogo para o Grêmio, na quinta-feira passada.

O Londrina não passa por um momento bom em termos técnicos e financeiros e iniciou a jornada no Brasileirão contra o ABC com alguns problemas. Após disputar acesso em 2022, o Londrina iniciou a atual temporada em baixa. Já são dois treinadores demitidos em apenas dois meses.

Os duelos entre ABC x Londrina começaram a ser disputados em 1998, quando, por sinal, as equipes se enfrentaram três vezes dentro da Série B. As partidas sempre costumam ser marcadas por muito equilíbrio, independentemente do local onde seja realizada.

• Público pagante: 1.445

• Público total: 1.655

• Renda: R$ 36.640.00

