ABC oficializa contratação de atacante ex-América e volta de goleiro ao clube

O ABC oficializou na tarde desta quarta-feira (5) mais dois reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Tratam-se do goleiro Matheus Refundini e do atacante Iago Silva. Os dois atletas chegaram a Natal no sábado (1º), fizeram os exames médicos e logo iniciaram as atividades.

Iago vem do São Bento/SP, onde foi comandado pelo treinador Roberto Fonseca, atual técnico do ABC. O atacante teve passagem recente no América, onde foi campeão brasileiro da Série D em 2022 e potiguar em 2023.

Refundini estava no Velo Clube/SP, onde conquistou o Campeonato Paulista A-2. O goleiro volta ao Alvinegro depois de passagem na temporada passada, quando disputou apenas uma partida.

Os dois assinaram contrato nesta quarta-feira (5) até o término da disputa do Campeonato Brasileiro Série C.