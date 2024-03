ABC empata com CRB no Frasqueirão

ABC e CRB empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira, no Estádio Frasqueirão, em Natal, em partida pela quinta roda da Copa Nordeste. Com um jogador a menos, o Alvinegro chegou a virar o jogo, mas cedeu o empate aos 38 minutos da segunda etapa. O Galo pressionou pela vitória, mas os donos da casa conseguiram segurar o resultado.

O ABC saiu da lanterna do Grupo B, agora com quatro pontos, na sexta colocação. O CRB chegou aos oito pontos, na quarta posição do Grupo A. Pelo Nordestão, o ABC volta a campo no dia 20, no clássico contra o América-RN, na Arena das Dunas. No dia 21, o CRB recebe o Juazeirense no Rei Pelé, em Maceió.