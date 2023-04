ABC e Potiguar de Mossoró se enfrentam nesta quarta pela 4ª rodada do Campeonato Potiguar

ABC e Potiguar de Mossoró se enfrentam nesta quarta-feira (5) em partida adiada da 4ª rodada da Segunda Fase do Campeonato Potiguar. O jogo será às 20h no Estádio Frasqueirão.

Os times estão na busca de uma vaga na final do Campeonato. O ABC é o segundo colocado na tabela de classificação, com 6 pontos em 3 jogos disputados. O Potiguar é o terceiro colocado, com 4 pontos em 4 jogos.

Escala de arbitragem:

Arb.: Zandick Gondim Alves Junior – CBF

A1: Edilene Freire da Silva – CBF

A2: Débora Rayane Fernandes Martins – CBF

4A.: Lucas Silva de Medeiros – CEAF