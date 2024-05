ABC é o terceiro maior credor do Cruzeiro; dívida ultrapassa o milhão

O Cruzeiro tem uma dívida que supera R$ 1 milhão com o ABC. Conforme a informação publicada no site NE45, o alvinegro seria o 3º maior credor do time de Minas Gerais, entre os clubes ao qual há dívida cruzeirense, no balanço de 2023.

Apesar do valor milionário, ainda há dívida superior por parte do Cruzeiro com o Ajax (HOL) e o Santa Cruz (PE). Confira abaixo uma lista com algumas dívidas do clube celeste.

Clubes credores do Cruzeiro segundo balanço de 2023

Santa Cruz — R$ 5.919.823,71

Ajax-HOL — R$ 2.175.000,00

ABC- R$ 1.010.464,13

Sport- R$ 898.179,87

Atlético-GO — R$ 769.486,87

Criciúma — R$ 432.934,00

Corinthians — R$ 402.151,69

Rio Branco-SP — R$ 352.038,64 + R$ 12.480,97

Mirassol — R$ 302.151,00

Ferroviária-SP — R$ 297.304,42

Juventus-SP — R$ 130.000,00

Com informações de 96 FM