ABC e Botafogo-SP empataram em 0 a 0 nesta segunda-feira (28), no Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time Alvinegro chegou a marcar no finalzinho do segundo tempo, mas o gol de Maycon Douglas acabou sendo anulado pela arbitragem por impedimento.

O próximo compromisso do ABC será contra o Sampaio Corrêa no sábado (2) no Frasqueirão.