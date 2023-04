ABC e América se enfrentam hoje no Frasqueirão pela última rodada do quadrangular

O Campeonato Nota Potiguar 2023 chega ao último jogo da segunda fase na quinta-feira (20). O Clássico ABC x América acontecerá às 20h no Estádio Frasqueirão.

A reunião do Plano de Ação da partida aconteceu nesta quarta-feira na FNF, com expectativa de evento tranquilo no Frasqueirão. A partida será com torcida única do mandante ABC, obedecendo medida de reciprocidade, já que o jogo de ida na Arena das Dunas aconteceu da mesma forma por orientação da Polícia Militar do RN e Ministério Público do RN. A Semsur fará a fiscalização do comércio no entorno do estádio.

A Band RN transmitirá a partida ao vivo no portal iBandRN.