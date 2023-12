ABC contrata atacante Daniel Cruz, ex-Juventude

O jogador chega ao Alvinegro por empréstimo do Athletico com contrato até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na Série B deste ano, pelo Juventude, o atleta disputou 10 partidas e marcou um gol. O clube gaúcho conquistou o acesso à Série A.

Daniel Cruz foi formado nas bases do Bahia e também tem passagem pelo Botafogo.