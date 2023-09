ABC apresenta novo treinador Argel Fuchs

FNF

O ABC anunciou o técnico Argel Fuchs para o comando do Alvinegro na tarde de domingo (3). Após o empate contra o Sampaio Corrêa no sábado (2) no Frasqueirão, a diretoria abecedista havia anunciado o desligamento do técnico Allan Aal.

Argel foi apresentado à imprensa nesta segunda-feira (4). Argel concedeu entrevista à imprensa, e destacou que está ciente do desafio, mas acredita na permanência na Série B. Ele chegou acompanhado do seu auxiliar técnico, Glebson de Lira, o Galeguinho, com quem trabalha há 13 anos. A estreia de Argel no ABC será na quinta-feira, contra o Tombense, em duelo pela 27ª rodada da Série B. O jogo será realizado em Muriaé, às 18h30.

O técnico foi apresentado ao elenco e conversou com o grupo, e comandou o primeiro treino à frente do Alvinegro no Frasqueirão. Na atual temporada comandou a Chapecoense/SC, na disputa do Brasileiro Série B. O técnico tem passagens por clubes como: Internacional/RS, Coritiba/PR, Goiás/GO, Ceará/CE, Vitória/BA, Criciúma/SC, Chapecoense/SC, Figueirense/SC, Avaí/SC, Guarani/SP, Botafogo/SP, entre outros, além do futebol português, no Alverca.