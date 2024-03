ABC anuncia saída do executivo de futebol após sequência de derrotas

Neste domingo, dia 24, O ABC comunicou oficialmente na manhã deste domingo 24 a saída do executivo de futebol Marcelo Segurado. O anúncio vem na esteira de mais uma derrota do clube alvinegro, desta vez contra o Sport/RE, pela Copa do Nordeste, consolidando uma sequência de 12 jogos sem vitória.

A diretoria do ABC se reuniu na manhã deste domingo, antes da reapresentação do elenco, para discutir o momento delicado do time. Após conversas com o executivo de futebol, Marcelo Segurado, chegou-se a um acordo mútuo pela sua saída do clube.