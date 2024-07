ABC anuncia contratação de mais um atacante para sequência da Série C

O ABC anunciou a contratação do atacante Emerson Galego, que jogou no Santa Cruz-PE na temporada passada, para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo clube nesta quarta-feira (24).

Emerson Galego estava no Petrolina-PE, disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante vem por empréstimo do clube pernambucano. O jogador tem chegada prevista para a noite desta quarta-feira (24) em Natal.

De acordo com o ABC, o atleta se apresentará nesta quinta-feira (25), fará os exames médicos e dando tudo certo assina contrato até o término da Série C.