ABAV critica tarifas altas e destaca necessidade de acessibilidade nos voos para impulsionar o turismo

O vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem (ABAV), Luís Leite, apontou os impactos negativos da suspensão de voos em Natal e outras cidades do Rio Grande do Norte, como Mossoró. Em entrevista, ele criticou as tarifas aéreas elevadas e ressaltou a importância de preços mais acessíveis para garantir o sucesso das rotas e impulsionar o turismo na região.

A Azul anunciou recentemente o cancelamento de sua rota direta entre Natal e Fernando de Noronha, além da suspensão do voo que liga Mossoró a Recife. A Latam, por sua vez, interrompeu a conexão direta entre Natal e o Rio de Janeiro. Segundo Luís Leite, o principal motivo para essas reduções está relacionado aos altos custos operacionais das aeronaves ATR, que são antigas e têm enfrentado dificuldades de manutenção devido à alta do dólar.

“Esses cortes não estão acontecendo apenas no Rio Grande do Norte, mas em outros estados do Nordeste, como Piauí e Maranhão. É uma situação preocupante, pois afeta diretamente a chegada de turistas e a nossa economia. Precisamos de tarifas aéreas que sejam praticáveis para todas as classes econômicas, pois quando os preços são altos, o fluxo de passageiros diminui e as rotas se tornam inviáveis”, afirmou Luís.

O impacto da suspensão de voos, especialmente na rota para Fernando de Noronha, foi abordado com preocupação. “Natal já foi uma porta de entrada para Noronha, mas perdeu esse protagonismo ao longo dos anos. Atualmente, os voos para o arquipélago são operados apenas via Recife. Isso reduz nossa capacidade de atrair turistas e dificulta a movimentação local”, explicou.

Para reverter o cenário, a governadora Fátima Bezerra (PT) agendou uma reunião com o CEO da Azul, prevista para 31 de janeiro, em São Paulo. A expectativa é negociar o retorno das rotas suspensas e expandir a operação aérea no estado. Luís Leite destacou que a participação da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) será essencial nesse diálogo.

Apesar dos entraves, o vice-presidente da ABAV demonstrou otimismo com o desempenho do turismo no período de alta estação e no Carnaval. Ele mencionou que Natal se destaca por ser um destino mais tranquilo e familiar, atraindo turistas que buscam uma alternativa às capitais mais agitadas do Nordeste. “Nossa rede hoteleira está preparada, e as agências de viagem estão trabalhando para oferecer suporte e segurança aos consumidores. É fundamental, no entanto, que tenhamos voos com tarifas acessíveis para manter esse otimismo”, ressaltou.

Luís também aproveitou a ocasião para alertar os consumidores sobre os riscos de compras de pacotes turísticos pela internet sem respaldo de agências credenciadas. “É importante buscar agências confiáveis, que ofereçam suporte em caso de problemas, como cancelamentos de voos ou atrasos. Essa segurança faz toda a diferença para o viajante”, concluiu.