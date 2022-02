AAPCMR solicita doações para a manutenção das atividades

Nesta quarta-feira, 16, a presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), Ana Clébia, usou as redes sociais para solicitar da população de Mossoró e de toda a região a doação de alimentos e de valores em dinheiro para que possam ser mantidas as atividades da instituição.

Os alimentos solicitados serão utilizados tanto para a confecção das cestas básicas que são doadas aos pacientes que estão em tratamento contra o câncer, quanto para utilizar na alimentação daqueles que estão na unidade, albergados no local.

“A gente sabe que estamos vivendo um momento pandêmico e que as pessoas tendem a reduzir as doações. Mas a gente pede que a sociedade continue doando para a Casa de Apoio para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e à assistência completa dos pacientes que estão em tratamento contra o câncer”, solicita a presidente da instituição.

Além das doações de alimentos, Ana Clébia informa que a sociedade pode fazer doações em dinheiro, por meio do telemarketing e do pix (03665498/0001-08). Os recursos podem ser usados para o pagamento de contas de luz, de água e para a manutenção do espaço físico.

A AAPCMR possui 24 anos de existência e realiza um trabalho essencial em prol das pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Além das unidades infantil e adulto, em Mossoró, a instituição também possui uma unidade em Pau dos Ferros. Para ter acesso a mais informações, é possível entrar em contato com a instituição por meio do whatsapp (84) 9 8899-5064.